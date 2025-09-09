На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защитник сборной Ганы подписал контракт со «Спартаком»

Футболист Джику сообщил о подписании контракта со «Спартаком»
true
true
true
close
EO/Keystone Press Agency/Global Look Press

Защитник сборной Ганы, экс-футболист «Фенербахче» Александер Джику стал игроком «Спартака». Об этом сообщает журналист издания Fanatik Самет Чайыр.

«Александер Джику подписал контракт с московским «Спартаком». Я только что разговаривал с ним. Сегодня он опубликует прощальный пост в адрес фанатов «Фенербахче», – написал Чайыр в соцсети Х.

Об интересе красно-белых к ганскому защитнику сообщалось еще несколько недель назад. Трансфер должен был уже состояться: клуб исключил игрока из заявки на Лигу Европы. Однако в последний момент переход заблокировал президент «Фенербахче» Али Коч. Местные СМИ сообщали, что на такое решение могло повлиять стороннее мнение. Тем не менее, в итоге Коч отпустил футболиста.

Джику выступал за «Фенербахче» с 2023 года. Он провел за команду 75 матчей, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €6,5 млн.

Последним на сегодняшний день приобретением «Спартака» стал бывший защитник французского «Ренна» Кристофер Ву. Контракт с ним рассчитан до лета 2029 года.

Ранее «Спартак» не заметил лидера чемпионата Белоруссии.

Футбол. Чемпионат России
