На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моуринью не приедет: «Байер» назвал преемника тренера, уволенного после двух поражений

Экс-наставник сборной Дании Каспер Юльманн стал новым тренером «Байера»
true
true
true
close
IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

Руководство клуба немецкой Бундеслиги «Байер» (Леверкузен) определилось с новым главным тренером команды: им стал бывший наставник сборной Дании Каспер Юльманн. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 53-летним датским специалистом будет действовать до 30 июня 2027 года. Юльманн сменил у руля «Байера» нидерландца Эрика тен Хага, уволенного после поражений в двух стартовых турах чемпионата Бундеслиги.

На роль сменщика тен Хага многие европейские СМИ прочили легендарного Жозе Моуринью, который также стал безработным после непопадания возглавляемого им турецкого «Фенербахче» в основной турнир Лиги чемпионов. 62-летний португальский специалист был отправлен в отставку после поражения стамбульского клуба по сумме двух матчей заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов от соотечественников Моуринью из лиссабонской «Бенфики».

«Я всегда воспринимал «Байер» как очень хорошо управляемый, структурированный и амбициозный клуб. За последние несколько дней я только укрепился в этом мнении. Для меня большая честь осознавать, что мне доверили такую команду. После выдающихся успехов клуба в недавнем прошлом я очень заинтересован в том, чтобы сформировать будущее леверкузенской команды как из проверенных, так и из интересных новых игроков», – приводит слова Юльманна официальный сайт клуба.

Сборная Дании под руководством Юльманна стала главной сенсацией чемпионата Европы-2020, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Начав турнир с домашнего поражения от команды Финляндии (в том матче датчане едва ли лишились своего капитана Кристиана Эриксена, которого прямо по ходу встречи удалось спасти врачам) и разгрома от Бельгии, подопечные Юльманна затем победили сборную России (4:1) и пробились в плей-офф. В итоге сборная Дании дошла до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступила команде Англии (1:2).

Ранее потерявший паспорт суперталант из «Барселоны» успешно вернулся домой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами