Моуринью не приедет: «Байер» назвал преемника тренера, уволенного после двух поражений

Руководство клуба немецкой Бундеслиги «Байер» (Леверкузен) определилось с новым главным тренером команды: им стал бывший наставник сборной Дании Каспер Юльманн. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 53-летним датским специалистом будет действовать до 30 июня 2027 года. Юльманн сменил у руля «Байера» нидерландца Эрика тен Хага, уволенного после поражений в двух стартовых турах чемпионата Бундеслиги.

На роль сменщика тен Хага многие европейские СМИ прочили легендарного Жозе Моуринью, который также стал безработным после непопадания возглавляемого им турецкого «Фенербахче» в основной турнир Лиги чемпионов. 62-летний португальский специалист был отправлен в отставку после поражения стамбульского клуба по сумме двух матчей заключительного отборочного раунда Лиги чемпионов от соотечественников Моуринью из лиссабонской «Бенфики».

«Я всегда воспринимал «Байер» как очень хорошо управляемый, структурированный и амбициозный клуб. За последние несколько дней я только укрепился в этом мнении. Для меня большая честь осознавать, что мне доверили такую команду. После выдающихся успехов клуба в недавнем прошлом я очень заинтересован в том, чтобы сформировать будущее леверкузенской команды как из проверенных, так и из интересных новых игроков», – приводит слова Юльманна официальный сайт клуба.

Сборная Дании под руководством Юльманна стала главной сенсацией чемпионата Европы-2020, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Начав турнир с домашнего поражения от команды Финляндии (в том матче датчане едва ли лишились своего капитана Кристиана Эриксена, которого прямо по ходу встречи удалось спасти врачам) и разгрома от Бельгии, подопечные Юльманна затем победили сборную России (4:1) и пробились в плей-офф. В итоге сборная Дании дошла до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступила команде Англии (1:2).

