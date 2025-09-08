Форвард «Зенита» похвастался полными ведрами грибов

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев опубликовал в своем Telegram-канале новый пост.

Футболист на прошедших выходных отправился в лес, где занимался собирательством грибов.

«Выходной в лесу!» — написал Соболев, приложив фото с полными ведрами грибов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел за «Зенит» шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

