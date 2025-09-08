На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Потерявший паспорт суперталант из «Барселоны» успешно вернулся домой

Потерявший паспорт Ямаль вернулся из Турции в Испанию на частном самолете
true
true
true
close
Mathias Bergeld/Global Look Press

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин, потерявший паспорт после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против национальной команды Турции, успешно вернулся домой. Об этом сообщает Тurkiye Тoday.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) связалась с властями страны и успешно разрешила возникшую ситуацию — футболист через несколько часов покинул Турцию на частном самолете.

Игра между сборными Турции и Испании прошла 7 сентябяр на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Валерий Карпин назвал игру с Катаром одной из лучших в сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами