Потерявший паспорт Ямаль вернулся из Турции в Испанию на частном самолете

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин, потерявший паспорт после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против национальной команды Турции, успешно вернулся домой. Об этом сообщает Тurkiye Тoday.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) связалась с властями страны и успешно разрешила возникшую ситуацию — футболист через несколько часов покинул Турцию на частном самолете.

Игра между сборными Турции и Испании прошла 7 сентябяр на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. В составе победителей хет-трик оформил полузащитник «Арсенала» Микель Мерино.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Валерий Карпин назвал игру с Катаром одной из лучших в сборной России.