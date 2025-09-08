Валерий Карпин назвал игру с Катаром одной из лучших в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» после победы над Катаром в товарищеском матче заявил, что прошедшая игра стала одной из лучших за время отстранения под его руководством.

«Учитывая силу соперника, возможно, да, это была лучшая игра. Мне еще понравился матч с Нигерией. Должны были побеждать, если бы не пропустили дурацкий гол», — заявил Карпин.

Встреча, которая прошла в Дохе 7 сентября, завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Евгений Плющенко предложил уволить Валерия Карпина из сборной России ради Александра Мостового.