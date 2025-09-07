Сборную России призвали не расслабляться после победы над Катаром

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов после победы сборной России над Катаром в товарищеском матче заявил, что команде под руководством Валерия Карпина еще есть над чем работать. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сегодня у нашей сборной была отличная игра. Я считаю, что команда дала хороший и достойный ответ после матча с Иорданией. При этом нам еще есть над чем работать. Сборная Катара в целом – хорошая команда, но наши ребята оказались сильнее», — заявил Пименов.

Встреча прошла в Дохе и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

