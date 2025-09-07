На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перестановки в руководстве «Зенита» назвали удивительными

Воспитанник «Зенита» Кирш удивился перестановке в руководстве «Зенита»
ФК «Зенит»

Выступающий на правах аренды за новороссийский «Черноморец» Илья Кирш, чьи права принадлежат «Зениту», заявил, что удивлен назначению Константина Зырянова на должность главы клуба. Его слова приводит Legalbet.

«Для меня стало большой неожиданностью, что поменяли Александра Ивановича Медведева. Посмотрим, как Зырянов будет работать в новой должности. Надеюсь, у него получится принести пользу клубу», — заявил Кирш.

Александр Медведев, ранее занимавший должность председателя правления ФК «Зенит» и 14 августа отметивший 70-летний юбилей, стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит». Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов.

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».

Ранее Валерий Карпин рассказал, на что готова сборная России.

Футбол. Чемпионат России
