Кот посетил матч Катар — Россия

Черный кот стал гостем товарищеского матча между сборными Катара и России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России в Telegram.

«Был замечен самый мурррчащий болельщик», — говорится в сообщении медиаслужбы российской сборной.

В данный момент в матче продолжается второй тайм, счет 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

