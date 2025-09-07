На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роналду подружился с мальчиком из Армении

Криштиану Роналду подружился с заплакавшим мальчиком из Армении
true
true
true
close
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что подружился с заплакавшимся мальчиком из Армении.

Ребенок выводил форварда на игру, а во время торжественной церемонии открытия матча не сдержал эмоций и заплакал, после чего Криштиану показал ему большой палец и приободрил.

«Вчера я завел нового друга! Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» — написал 40-летний португалец.

6 сентября сборная Португалии разгромила национальную команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:0. В составе победителей дублем отметились Криштиану Роналду и Жоао Феликс, еще один мяч оформил Жоао Кансело.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова дебютировала в футболе.

