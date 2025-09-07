На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волочкова дебютировала в футболе

Балерина Волочкова дебютировала за футбольный клуб ARS в Медиалиге
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в матче Кубка Медиалиги в составе футбольного клуба ARS.

49-летняя Волочкова вышла на матч против «Титана» под десятым номером и по ходу игры смогла нанести один удар в створ ворот соперника, который отразил голкипер.

В данный момент в матче ARS — «Титан» продолжается первый тайм, команда Волочковой ведет в счете с минимальным преимуществом — 1:0.

1 сентября стало известно, что Волочковой грозит суд с российской блогершей Мятной Лилу, взявшей у нее интервью. Между девушками разгорелся конфликт, который грозит перерасти в судебное разбирательство. Как призналась артистка в беседе с Общественной Службой Новостей, цели обидеть свою собеседницу у нее не было, как и повода судиться.

Балерина назвала блогершу «глупой куклой», усомнившись в ее интеллектуальных способностях, после чего та решила подать на нее в суд. Однако Волочкова отметила, что Мятная Лилу неверно истолковала ее слова и подтасовывает факты.

Ранее стал известен состав сборной России на матч с Катаром.

