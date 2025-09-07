Стал известен состав сборной России на матч с Катаром

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Катаром.

Россия: Сафонов, Сильянов, Дивеев, Осипенко, Круговой, Батраков, Кисляк, Сергеев, Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук.

Игра пройдет в Дохе 7 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перуи Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

