ЦСКА на месяц потерял молодого суперталанта

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время выступления за национальную команду в товарищеской встрече против Иордании. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Из-за травмы игрок был отозван из расположения сборной и вернулся в ЦСКА, где пройдет восстановительный курс. Глебов пропустит из-за повреждения от трех до четырех недель.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

