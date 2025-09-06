На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иордании назвали самое удивительное в матче с Россией

Экс-игрок сборной Иордании аль-Базур: Россия удивила, она играла очень закрыто
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок сборной Иордании Васим аль-Базур признался, что его удивил закрытый стиль игры национальной команды России в товарищеском матче. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это был хороший матч. Но на самом деле, ваша сборная меня сильно удивила. Она играла очень-очень закрыто. При этом, видно, что индивидуальное мастерство у игроков есть. Могу выделить 10-го номера (Андрея Мостового). Но, как я понял, самые сильные игроки остались на скамейке запасных, а некоторые даже не играли», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда также сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпину посоветовали уйти в отпуск и отдать все заработанные в сборной деньги.

