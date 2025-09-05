«Бездарнее не видел»: легенда ЦСКА о матче России и Иордании

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ошибся со стартовым составом на товарищеский матч с Иорданией. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев.

«Смотрел матч без всякого удовольствия, потому что бездарнее игры со стороны сборной (России) я вообще никогда не видел. Особенно в первом тайме», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в сборной России объяснили, почему не смогли обыграть Иорданию.