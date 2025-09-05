На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Он разочаровывается»: в «Динамо» ответили на слова Карпина про уход из клуба

Игрок «Динамо» Глебов о словах Карпина про уход: эмоции повлияли на него
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов связал с эмоциями слова главного тренера команды Валерия Карпина про вероятный уход из клуба. Его заявление приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мы много работаем, много чего делаем, но где-то не получается. Карпин — профессионал, любящий свое дело. Он относится к своей работе на тысячу процентов. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова», — отметил он.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб проиграл «Динамо» из Махачкалы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков. Сразу после игры Карпин заявил о готовности покинуть команду.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее экс-игрок Евгений Ловчев связал с финансовым аспектом заявление Карпина.

Футбол. Чемпионат России
