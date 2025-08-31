Карпин заявил о готовности уйти из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что он готов покинуть свой пост. Его слова передает «Матч ТВ».

Такое заявление он сделал после поражения от махачкалинского «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются. Видимо, нет, [сейчас не слышат]. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять. Готов просто так уйти? А чего нет? Первый раз что ли?» — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

