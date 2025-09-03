«За этим стоят деньги»: легенда «Спартака» о словах Карпина про уход из «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев связал с финансовым аспектом заявление Валерия Карпина о готовности покинуть пост главного тренера столичного «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Карпин, конечно, эмоциональный человек, здесь вопросов нет. Однако, с другой стороны, мы все понимаем, что за этим стоят деньги. Если ты сам пишешь заявление и уходишь, то получаешь одни деньги, а совсем другое дело, когда тебя увольняют», — заявил Ловчев.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб проиграл «Динамо» из Махачкалы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков. Сразу после игры Карпин заявил о готовности покинуть команду.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

Ранее Карпин назвал позором игру с «Динамо».