Анчелотти похвалил игрока «Зенита»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Чили заявил, что очень доволен выступлением полузащитника петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Его слова приводит Globo.

«Луис Энрике обладает исключительным талантом. Он очень силен физически, фантастически играет один в один. Он изменил игру за счет своей свежести. Для сборной Бразилии это очень важный футболист», — заявил Анчелотти.

Матч между сборными Бразилии и Чили завершился победой «пентакампеонов» со счетом 3:0. В этой игре Луис Энрике записал на свой счет две результативные передачи.

«Зенит» купил Луиса Энрике из «Ботафого» в январе за €35 млн. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) южноамериканец провел пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

