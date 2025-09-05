На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин объяснил, почему выбрал Глушенкова капитаном сборной России

Карпин объяснил, что выбрал Глушенкова капитаном сборной России за его работу
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что выбор полузащитника Максима Глушенкова капитаном был обусловлен его старанием в рамках учебно-тренировочных сборов. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не назначаем капитанов по принципу опытный или не опытный. Капитана мы выбираем перед игрой. Если угодно, это поощрение за его работу, за его отношение. Я доволен игрой Глушенкова с Иорданией», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее в Иордании восхитились талантом российских футболистов.

