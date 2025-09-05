В Иордании восхитились талантом российских футболистов

Главный тренер сборной Иордании по футболу Джамал Селлами после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что считает подопечных Валерия Карпина достаточно квалифицированными. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы старались играть против сборной России активно в первом тайме, у нас были две хорошие возможности в начале встречи. После того, как во втором тайме соперники провели замены, нам стало сложнее — сборная России очень квалифицирована и обладает хорошим подбором футболистов», — заявил Селлами.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

