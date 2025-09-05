В сборной Иордании объяснили, почему не смогли обыграть Россию

Тренер Иордании Селлами заявил, что его команда была близка к победе над Россией

Главный тренер сборной Иордании по футболу Джамал Селлами после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что хотел бы скорейшего возвращения российской сборной к международным турнирам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас выпал отличный шанс потренироваться со сборной России, у них отличная футбольная школа. Раньше нам не удавалось добиться позитивных результатов в играх со сборной России, но сегодня это получилось. Думаю, что мы играли лучше и были ближе к победе, но на табло ничья. Это была хорошая игра, она нам поможет при подготовке к предстоящим встречам», — заявил Селлами.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее сборной России пожелали вернуться к официальным играм.