Сборной России пожелали вернуться к официальным играм

Главный тренер сборной Иордании по футболу Джамал Селлами после товарищеского матча против национальной команды России заявил, что хотел бы скорейшего возвращения российской сборной к международным турнирам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы очень надеемся, что сборная России вернется в мировую футбольную семью. Мы очень рады быть здесь, надеемся, что возвращение случится как можно скорее», — заявил Селлами.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

