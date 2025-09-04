Экс-тренер сборной России выступил против приглашения Моуринью в РПЛ

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что ему было бы неинтересно смотреть за работой португальского специалиста Жозе Моуринью в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У него сейчас крайне неудачно получается с работой, вот недавно уволили из «Фенербахче». До этого в Италии, по-моему, не получилось. Поэтому не знаю, хотелось бы видеть его в России или нет. Я бы, честно сказал, что у меня нет желания чтоб он приезжал, потому что нет такого, чтобы он мог показать», — заявил он.

27 августа 2025 года «Фенербахче» под руководством Моуринью не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей португальской «Бенфике» (0:1). Через два дня клуб официально объявил о расторжении контракта с португальским специалистом.

2 сентября появилась информация, что Моуринью может возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Указано, что ряд посредников провели переговоры с тренером. Требования Моуринью — €20 млн на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт. При этом не отмечено, какой именно клуб может возглавить португалец.

Ранее «Спартаку» посоветовали назначить Моуринью.