На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России выступил против приглашения Моуринью в РПЛ

Тренер Балахнин заявил, что не хочет видеть Жозе Моуринью в РПЛ
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что ему было бы неинтересно смотреть за работой португальского специалиста Жозе Моуринью в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У него сейчас крайне неудачно получается с работой, вот недавно уволили из «Фенербахче». До этого в Италии, по-моему, не получилось. Поэтому не знаю, хотелось бы видеть его в России или нет. Я бы, честно сказал, что у меня нет желания чтоб он приезжал, потому что нет такого, чтобы он мог показать», — заявил он.

27 августа 2025 года «Фенербахче» под руководством Моуринью не смог пробиться в основной этап Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей португальской «Бенфике» (0:1). Через два дня клуб официально объявил о расторжении контракта с португальским специалистом.

2 сентября появилась информация, что Моуринью может возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Указано, что ряд посредников провели переговоры с тренером. Требования Моуринью — €20 млн на тренерский штаб за сезон и минимум двухлетний контракт. При этом не отмечено, какой именно клуб может возглавить португалец.

Ранее «Спартаку» посоветовали назначить Моуринью.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами