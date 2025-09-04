«Посмотрели, где чего-то не хватает»: игрок сборной России о матче с Иорданией

Защитник сборной России Лукин о матче с Иорданией: было очень непросто играть

защитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Лукин назвал национальную команду Иордании очень хорошим соперником после прошедшего товарищеского матча. Его слова приводит «Советский спорт».

«Иордания одна из таких достаточно крепких команд. Было очень непросто играть, но посмотрели, где нам чего-то не хватает, и будем улучшать игру и в следующих матчах будем побеждать», – заявил Лукин.

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

