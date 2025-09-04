На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Знаменитый футболист раскритиковал «ПСЖ» за ситуацию с российским вратарем

Экс-футболист Деменко: у Сафонова неприятная ситуация в «ПСЖ»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара», а также сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации голкипера Матвея Сафонова, вызов которого в сборную России не был анонсирован на официальном сайте его клуба «Пари Сен-Жермен», в отличие от остальных 16 футболистов команды, приглашенных в составы своих сборных.

«Для Матвея это неприятный момент. Он ждал этого шанса в «ПСЖ». Когда ушел Доннарумма, клуб взял другого вратаря из Франции. Матвей сказал: я буду бороться, предоставьте мне шанс. А что «ПСЖ» его не видит в составе – это неприятно. Возможно, там есть политический момент, что-то другое – мы можем не знать каких-то тонкостей. Но для Матвея вся эта история оставляет неприятный осадок», — считает Деменко.

Сборная России проведет в сентябре два матча и сыграет против Иордании и Катара.

Ранее Карпин философски высказался об отсутствии Сафонова в публикации «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
