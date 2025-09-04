На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеран сборной России предсказал исход матча Франции с Украиной

Экс-футболист Деменко: Франция явный фаворит в матче с Украиной
Johanna Geron/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящих в ближайшие дни отборочных матчах национальных сборных, назвав Францию явным фаворитом матча с Украиной и выделив интригу в противостоянии Армении и Португалии.

«Мне кажется, Франция – явный фаворит. Может, не безоговорочный – это все-таки матчи сборных. Но французы должны победить. Интересный матч будет между Арменией и Португалией. Много хороших матчей, но все-таки интересно увидеть эту игру, где много футболистов из чемпионата России. Хотелось бы, чтобы они доказывали на этом уровне, что у нас чемпионат очень плотный и интересный», — подчеркнул Деменко.

Франция и Украина стартуют очной встречей отборочный этап к чемпионату мира – 2026 в группе D, где также представлены Исландия и Азербайджан, а Армения и Португалия выступят в группе F вместе с Венгрией и Ирландией.

Ранее ушедший из «Спартака» иностранный защитник записал обращение.

