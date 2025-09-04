На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Заслуживает вызова»: ветеран «Спартака» назвал игрока, которого не хватает сборной России

Экс-футболист Деменко: сложно ответить, почему Умярова не вызывают в сборную России
Алексей Филиппов/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, что спартаковский полузащитник Наиль Умяров заслуживает вызова в национальную команду страны от Валерия Карпина.

«Он заслуживает вызова. Понимаю, что Валерий Георгиевич смотрит на эту позицию – там есть и Глебов, и другие игроки. Но сам Умяров, однозначно, заслуживает. Почему его не вызывают? Сложно ответить. Это обязательно должны спросить журналисты, чтобы узнать наверняка. Но, скорее всего, Карпин видит игру немножко по-другому», — уверен Деменко.

25-летний Умяров при Деяне Станковиче стал ключевым игроком «Спартака» в центре поля, однако по-прежнему не вызывается Карпиным в главную команду страны, за которую до сих пор не провел ни одного матча. В свое время, Умяров прошел все стадии юношеских сборных и был капитаном молодежной сборной России.

Ранее Карпин назвал позором игру с «Динамо».

