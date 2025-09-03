Футболист ЦСКА рассказал, кого в Челябинске называют «вафлей»

Игрок ЦСКА Глебов заявил, что в Челябинске человека могут назвать «вафлей»

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов в интервью Sport24 заявил, что в Челябинске, где он вырос, не принято жаловаться на жизнь.

По его словам, если ты публично привык проявлять слабость, то не сможешь сыскать уважения у окружающих.

«Там человека иногда называют «вафля». Если он такой: «Ну-на, ну-на». Нюни распускает, плачет. Вот если ты вафля – тебя в Челябинске просто уничтожат. Скажут: «Ты девочка», — заявил Глебов.

В матче седьмого тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли счет на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше.

Ранее Кирилл Глебов заявил, что в Челябинске не стоит красить волосы.