Mash допустил гибель пропавшего в горах Сочи гида

Mash: пропавший на хребте Аибга гид Мельников, предварительно, погиб
Valery Bocman/Shutterstock/FOTODOM

Пропавший на хребте Аибга 58-летний гид Сергей Мельников, предварительно, мог погибнуть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Он провел четвертую холодную ночь в горах без спальника, воды и еды. В таких условиях шансы на выживание минимальны», — говорится в материале.

По данным канала, 3 сентября отряд «Кубаньспаса» проверил горный хребет Гребень Подково, где есть множество обрывов и скал. Накануне специалисты обследовали массив между реками 1-ый и 2-ой Галион, склоны гор Красная Скала и Подкова, отметили журналисты. Mash пишет, что всего в поисках участвуют 21 человек и четыре единицы техники.

О том, что Мельников застрял на хребте, накануне сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

Ранее стало известно, что пропавший в горах Сочи гид был монтажником, а не опытным альпинистом.

