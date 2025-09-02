На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропавший в горах Сочи гид оказался монтажником, а не опытным альпинистом

SHOT: пропавший на хребте Аибга гид Мельников является монтажником
true
true
true
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Пропавший на хребте Аибга 58-летний гид Сергей Мельников является не альпинистом, а монтажником. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также Мельников занимается фотографией. В социальных сетях он размещал объявления, где предлагал туристам за 5000 рублей услуги гида по горам, но сам ни одной серьезной вершины не покорил и не является опытным альпинистом.

По информации СМИ, Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе. Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным.

Ранее Федерация альпинизма России сделала заявление о пропавшем на хребте в Сочи гиде.

