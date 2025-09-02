Российский альпинист застрял на вершине в Сочи, четвертые сутки он находится без еды

58-летний российский гид и альпинист Сергей Мельников застрял на вершине хребта Аибга в Сочи и уже четвертые сутки находится без еды и спальника. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе.

Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным. На его поиски были направлены сотрудники МЧС и кинологи. Ночь на 3 сентября станет четвертой, как гид находится в горах без спальника и еды.

