Булыкин оценил шансы чемпиона Казахстана против мадридского «Реала»

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер», голландские «Аякс» и «Твенте» и бельгийский «Андерлехт» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что мадридскому «Реалу» будет непросто в выездном матче Лиги чемпионов против «Кайрата» из Казахстана.

«Понятное дело, тяжелая будет игра для «Реала». Сначала перелет, потом, наверное, не совсем основным составом будет играть «Реал». Мадридцам надо выиграть, но у «Кайрата» на них будет двухсотпроцентный настрой. Конечно же, будет сложный матч, но на то он и «Реал», который давно играет в таких турнирах, знает, как это делать, всегда показывает себя на максимум и добивается результата», — считает Булыкин.

«Кайрат» стал первым клубом из Казахстана и самым географически восточным клубом в истории основного раунда Лиги чемпионов, обыграв в серии пенальти в раунде плей-офф шотландский «Селтик». Чемпионы Казахстана сыграют на групповой стадии не только с мадридским «Реалом», но и с английским «Манчестер Сити».

