«Одно рыдание»: экс-глава «Спартака» о матче с «Сочи»

Экс-президент «Спартака» Червиченко: ничего опасного в матче с «Сочи» не создали

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что клуб при показанной в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» до топ-5 чемпионата сможет добраться только с помощью судей. Его слова приводит «Советский спорт».

«Два матча выдали только, а с «Сочи» одно рыдание. Если бы судья не помог, неизвестно, смогли ли бы отскочить с ничьей. Те с игры забили, а «Спартак» с притянутыми за уши пенальти только смог. По большому счету, ничего опасного не создавали», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

