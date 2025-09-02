На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Какого черта»: Бублик обратился к Синнеру после матча US Open

Синнер разгромил Бублика в четвертом круге US Open, отдав лишь три гейма
true
true
true
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер разгромил представителя Казахстана, уроженца Гатчины Александра Бублика в четвертом круге открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1.

«Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь неплохой игрок... Какого чёрта?» — сказал Бублик сопернику после матча.

Накануне российские теннисисты завершили выступления в мужском и женском одиночных разрядах. Андрей Рублев встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и был вынужден капитулировать в трех сетах. Россиянин потерпел поражение со счетом 5:7. 3:6, 4:6.

Кроме того, не смогла пробиться в следующий раунд Екатерина Александрова. Она вышла на корт против представительницы Польши Иги Швентек и не сумела навязать ей борьбу, проиграв в двух партиях – 3:6, 1:6.

Зато Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали четвертьфиналистками Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В матче четвертого круга они выбили из борьбы представительницу Японии Суко Аояму и китаянку Ван Яфань — 7:5, 6:2. Теперь им предстоит сыграть с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, выступающей в паре с бельгийкой Элисе Мертенс.

Ранее Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с французским тренером.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами