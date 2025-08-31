Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества со своим тренером

Российский теннисист Даниил Медведев в своих соцсетях впервые высказался о завершении сотрудничества с французским тренером Жилем Сервара, поблагодарив специалиста за работу.

«Спасибо, Жиль. 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное — огромное количество счастливых и весёлых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу », — написал Медведев.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев во время этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи п

