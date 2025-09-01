На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние россияне-одиночники вылетели с US Open

Теннисист Рублев проиграл на US Open канадцу Оже-Альяссиму
EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США. В четвертом круге он потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима.

Рублев навязал борьбу в первой партии, но не сумел дожать оппонента. В итоге он уступил в трех сетах — 5:7, 3:6, 4:6. Несмотря на неудачу, Андрей не сразу покинул корт. Он подошел к трибунам и некоторое время раздавал автографы болельщикам, среди которых были и дети.

После поражения Рублева в сетке мужского одиночного разряда американского турнира Большого шлема не осталось представителей России. Однако с действующим чемпионом соревнований итальянцем Янником Синнером сразится в четвертом круге выступающий под флагом Казахстана уроженец Гатчины Александр Бублик.

В женской части соревнований последней россиянкой оставалась Екатерина Александрова. Но она в матче четвертого круга без шансов уступила Иге Швентек из Польши — 3:6, 1:6. Тем не менее Александрова продолжает выступление в парном разряде, так же как и Вероника Кудерметова.

Ранее Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества со своим тренером.

