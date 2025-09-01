Легенда ЦСКА усомнился в необходимости удалять форварда «Краснодара»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не уверен в объективности показанной красной карточки в адрес нападающего Джона Кордобы по ходу центрального матча седьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар».

По его словам, судья мог принять иное решение в этом эпизоде.

«Есть сомнения. Он шел опасно, но так не задел Мойзеса, чтобы в него воткнуться. Он убирал ногу. Стык был вскользь. Но там была опасная нога. Он опасно шел, и, наверное, из-за этого его удалили. Даже повтор не стали смотреть», — заявил Тарханов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

