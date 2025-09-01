На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА усомнился в необходимости удалять форварда «Краснодара»

Экс-тренер ЦСКА Тарханов заявил, что имеет сомнения по поводу удаления Кордобы
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не уверен в объективности показанной красной карточки в адрес нападающего Джона Кордобы по ходу центрального матча седьмого тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар».

По его словам, судья мог принять иное решение в этом эпизоде.

«Есть сомнения. Он шел опасно, но так не задел Мойзеса, чтобы в него воткнуться. Он убирал ногу. Стык был вскользь. Но там была опасная нога. Он опасно шел, и, наверное, из-за этого его удалили. Даже повтор не стали смотреть», — заявил Тарханов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Валерий Карпин назвал позором игру с «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами