«Балтика» вырвалась на второе место в РПЛ, обыграв «Акрон»

«Балтика» со счетом 2:0 обыграла «Акрон» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» обыграла тольяттинский «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:0.

Уже на второй минуте счет в матче открыл Кевин Андраде. Под занавес первого тайма преимущество гостей удвоил Максим Петров.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает второе место, набрав 15 очков. «Акрон» располагается на 12 строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Балтика» сыграет на своем поле с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Акрон» 13 сентября сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 13 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

