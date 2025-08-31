На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольный комментатор употребил нецензурное слово в прямом эфире

Казахский футбольный комментатор нецензурно выругался в эфире
true
true
true
close
РИА Новости

Во время матча Первой лиги Казахстана по футболу между «Актобе-2» и «Жетысай» комментатор встречи употребил нецензурное слово, передает RT.

Комментатор спросил у своего напарника , не кажется ли ему, что матч длится слишком долго, использовав ненормативную лексику.

Когда комментатор понял, что забыл выключить микрофон, он сказал еще одно нецензурное слово, означающее разочарование.

В июле 2025 года Казахстанский комментатор Дидар Есимов допустил оговорку на матче чемпионата Казахстана по футболу между «Ордабасы» и «Астаной», употребив слово «шлюшка» вместо слова «клюшка».

Комментатор хотел провести аналогию с хоккеем, сравнив ногу футболиста с клюшкой. Есимов исправил ошибку и продолжил репортаж.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Арина Соболенко нецензурно выругалась на команду в финале «Ролан Гаррос».

