Соболенко нецензурно выругалась на команду в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко нецензурно выругалась на свою команду в финальном поединке Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с американской спортсменкой Кори Гауфф.

Соболенко первой проиграла свою подачу в решающей партии. Это случилось при счёте 1:1. После этого она эмоционально обратилась к членам своей команды.

«Проваливайте все», — сказала Соболенко, добавив нецензурное слово.

Спортсменки сыграли уже два сета. Первый на тай-брейке выиграла белоруска — 7:6 (7:5), второй сет забрала Гауфф — 6:2.

Теннисистки встречались чуть больше месяца назад на турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Тогда победа досталась белорусской спортсменке. Встреча, которая продолжалась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Соболенко — победительница трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021; победительница 26 турниров WTA (из них 20 — в одиночном разряде).

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