Казахский комментатор оговорился в слове «клюшка» и стал звездой соцсетей

Казахстанский комментатор Дидар Есимов допустил оговорку на матче чемпионата Казахстана по футболу между «Ордабасы» и «Астаной», употребив слово «шлюшка» вместо слова «клюшка».

Комментатор хотел провести аналогию с хоккеем, сравнив ногу футболиста с клюшкой. Есимов исправил ошибку и продолжил репортаж.

«Ордабасы» одержал победу со счетом 1:0. В турнирной таблице чемпионата Казахстана «Ордабасы» идет на седьмом месте, набрав 23 очка. «Астана» идет на первой строчке, имея в активе 37 баллов. Второе место занимает «Кайрат», набрав 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Тобол», набрав 34 очка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист оформил покер из отмененных голов за 37 минут.