Боец UFC оценил шансы Дзюбы в поединке с Махачевым

Бывший претендент на временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе до 120 кг Сергей Павлович заявил, что футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба продержится в поединке с Исламом Махачевым 30 секунд, передает «РБ Спорт».

«Это просто медиаповод для разговора. Все прекрасно понимают, что Ислам профессионал, тем более чемпион. Он даже меньше габаритами, но вопрос полуминуты — и все», — сказал Павлович.

В апреле 2025 года Дзюба заявил, что способен в октагоне одолеть Махачева.

По его словам, потенциальному сопернику будет непросто бороться из-за разницы в массе.

«Условно, если он будет в 70 кг, то, понятно, он также будет фаворитом, но шансы у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке», — заявил Дзюба.

Ранее Олег Тактаров высмеял Дзюбу за слова про бой с Махачевым.