Тактаров высмеял Дзюбу за слова про бой с Махачевым

Тактаров высмеял Дзюбу за слова про бой с чемпионом UFC Махачевым

Боец смешанного стиля Олег Тактаров в интервью Sport24 заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба, который заявил, что способен в октагоне одолеть российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, потерпел бы болезненное поражение.

По его словам, подобные реплики нельзя воспринимать всерьез.

«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют. Дзюба бы продержался против Махачева до первого сближения. Мне кажется, он все-таки шутил на этот счет», — заявил Тактаров.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Встреча состоится 5 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

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