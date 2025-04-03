Дзюба заявил, что может победить чемпиона UFC

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в подкасте «Кулаки» заявил, что способен в октагоне одолеть российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева.

По его словам, потенциальному сопернику будет непросто бороться из-за разницы в массе.

«Условно, если он будет в 70 кг, то, понятно, он также будет фаворитом, но шансы у меня есть. При моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы с ним в борьбе и даже в стойке», — заявил Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Встреча состоится 5 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

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