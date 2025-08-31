Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: раньше защитники так специально сдавали игры

Мостовой о пенальти на игроке «Спартака» Заболотном: раньше так сдавали игры

Бывший полузащитник сборной Александр Мостовой высказался о фоле защитника «Сочи» Вячеслава Литвинова на форварде красно-белых Антоне Заболотном, заявив, что раньше защитники так специально сдавали игры, передает «Чемпионат».

«Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего. Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

