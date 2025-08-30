«Спартак» вырвал победу на последних минутах у последней команды РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ со счетом 2:1

Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1.

На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16;45 по московскому времени.

«Сочи» в следующем туре встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдет 14 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по московскому времени.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.