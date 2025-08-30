На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Александр Медведев ушел с должности председателя правления «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Зырянов избран председателем правления клуба
Алексей Даничев/РИА Новости

Совет директоров петербургского «Зенита» принял решение избрать председателем правления клуба бывшего игрока команды Константина Зырянова. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Александр Медведев, ранее занимавший эту должность и 14 августа отметивший 70-летний юбилей, станет советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит».

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0).

Зырянов, выступавший за «Зенит» с 2007 по 2017 годы и стал в составе петербургского клуба трехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/12), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка России (2008, 2011). Также полузащитник выигрывал с «Зенитом» Кубок УЕФА в сезоне-2007/08 и Суперкубок УЕФА (2008).

Ранее сообщалось о том, что звезда «Зенита» хочет вернуться домой спустя месяц после перехода.

Футбол. Чемпионат России
