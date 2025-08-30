Тренер «Зенита» высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что с пониманием относится к решению футболиста клуба Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии, передает «Матч ТВ».

«Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой принять то решение, которое ему больше всего подходит», — сказал Семак.

Дуглас Сантос и Луис Энрике 25 августа были вызваны в национальную сборную Бразилии на сентябрьские отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Сборная Бразилии в сентябре сыграет с Чили и Боливией.

В ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство, если он сыграет за Бразилию, то будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее экс-президент московского «Спартака» заявил, что вокруг «Зенита» создается хайп.