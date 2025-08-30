«Решила жахнуть»: Рудковская анонсировала «острое» интервью Медведевой

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Яна Рудковская в Telegram-канале анонсировала свое интервью серебряной медалистке зимних Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой.

«Я долго не хотела этого делать, потому что, честно говоря, правду никто не любит, кроме интервьюеров, а сидеть и петь всем дифирамбы — это точно не про меня. Поэтому, отсидевшись вдали от всего YouTube, все-таки решила жахнуть! Сразу говорю, что интервью будет острое. Счастлива, что дожила до того момента, когда могу себе позволить говорить правду», — написала Рудковская.

Интервью выйдет 31 августа в 15:00 в рамках шоу Медведевой «БеС комментариев».

С 2009 года Рудковская замужем за Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о беременности.