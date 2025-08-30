На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не собачку завести»: чемпионка Европы Косторная о беременности

Фигуристка Косторная: родить ребенка — это ведь не собачку завести
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась размышлениями о решении стать матерью и рассказала о подготовке к беременности. Ее слова приводит RT.

«Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к такому решению. Родить ребенка — это ведь не собачку завести. Когда стали консультироваться с врачами, сдавать анализы, выяснилось, что все не слишком радужно. Так что беременность реально стала для нас обоих большим новогодним подарком», — поделилась фигуристка.

6 ноября 2024 года сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона. В 2025 году стало известно, что пара ждет ребенка.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Ранее Косторная сменила фамилию.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами