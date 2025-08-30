«Не собачку завести»: чемпионка Европы Косторная о беременности

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная поделилась размышлениями о решении стать матерью и рассказала о подготовке к беременности. Ее слова приводит RT.

«Мы с Гошей очень много всего взвешивали, прежде чем прийти к такому решению. Родить ребенка — это ведь не собачку завести. Когда стали консультироваться с врачами, сдавать анализы, выяснилось, что все не слишком радужно. Так что беременность реально стала для нас обоих большим новогодним подарком», — поделилась фигуристка.

6 ноября 2024 года сообщалось о том, что Косторная вместе с ее партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два сезона. В 2025 году стало известно, что пара ждет ребенка.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года.

Ранее Косторная сменила фамилию.